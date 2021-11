Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Kelemen Hunor a declarat, joi seara, dupa negocierile dintre PNL și PSD, ca alaturi de UDMR, se poate forma “o majoritate larga”, așa cum a cerut Klaus Iohannis, dar și o majoritate care “trebuie sa aiba ca deziderat reforma constitutionala si o perspectiva pe termen lung”. Kelemen Hunor…

- Negocierile intre PNL și USR pentru formarea unui nou guvern au inceput miercuri, pe un teren neutru, la Palatul Parlamentului. Inainte de a intra la discuții, Florin Cițu – cel care conduce delegația liberalilor – a precizat ca a discutat cu președintele Klaus Iohannis. La randul sau, Dacian Cioloș…

- Programul de guvernare al cabinetului Ciuca, depus sambata in Parlament, prevede adoptarea pachetului legislativ pentru implementarea proiectului “Romania Educata” in 2023. Dupa ce noua legislație care sa puna in aplicare programul “Romania Educata” a fost amanata deja pentru 2022, liberalii au stabilit…

- Nicolae Ciuca va avea un mandat “mai flexibil” in negocierile cu USR, dupa discuțiile de la Cortoceni, d eluni seara, cu Klaus Iohannis. Președintele l-a chemat pe premierul desemnat dar și conducerea PNL, dupa negocierile eșuate de luni, cu USR și PSD. Klaus Iohannis i-a chemat la discuții pe Nicolae…

- Președinții celor doua formațiuni aflate la Guvernare, Florin Cițu și Kelemen Hunor, se intalnesc, joi, dupa consultarile de la Cotroceni, pentru a stabili din nou portofoliile care revin faecarui partid in noul Guvern cu Nicolae Ciuca premier. Florin Cițu a declarat, dupa consultarile PNL cu Klaus…

- Dacian Cioloș, președintele USR, a declarat joi inaintea consultarilor cu președintele Klaus Iohannis, ca este nevoie de Guvern cu majoritate in Parlament pentru decizii importante, iar un Guvern minoritar nu poate face asta. ”Avem nevoie de soluții, un Guvern care sa aplice masurile ferme pentru a…

- Premierul demis Florin Cițu abia așteapta sa inceapa din nou negocierile pentru desemnarea unui prim-ministru din partea PNL, dupa ziua de miercuri, cand guvernul Cioloș va pica la votul din Parlament. Actualul președinte al PNL a dat un semnal de pace USR-ului condus de Dacian Cioloș: liberalii vor…

- Marcel Ciolacu a convocat o ședința a consucerii PSD luni dimineața, inainte de consultarile de la Cotroceni. El a declarat ca daca PSD ar avea o majoritate parlamentara, ar putea reveni la guvernare. “Daca avem o majoritate, revenim la guvernare”, a spus Marcel Ciolacu, inainte de a intra la ședința…