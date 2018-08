Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a vorbit la Antena 3 despre un procuror in care are deplina incredere. "Un exemplu de om integru si profesionist este Elena Iordache, pe care o cunosc, este un om de mare probitate morala si de foarte buna pregatire profesionala. Un om dedicat acestei profesii de…

- Ministrul Justitiei, Todorel Toader, a declarat, luni, ca asteapta de la candidatii pentru functia de procuror-sef al Directiei Nationale Anticoruptie (DNA) un plan managerial care sa contina starea actuala a DNA-ului, masurile de imbunatatire a activitatii si un grafic privind realizarea masurilor.…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a vorbit luni dimineața despre viitorul șef al DNA, dar și despre posibilitatea ca Anca Jurma sa se inscrie in concurs, spunand ca orice procuror care iși dorește sa-și asume „aceasta mare responsabilitate” poate sa-și depuna candidatura.„Orice procuror…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat joi ca pana in prezent nu s-a inscris nimeni la concursul pentru ocuparea functiei de procuror sef al Directiei Nationale Anticoruptie (DNA). Totuși, ministrul dar si-a exprimat convingerea ca, pana la finalul perioadei de inscrieri, vor fi mai multi candidati…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat, joi dimineata, ca atunci cand a verificat, in urma cu o zi, niciun procuror nu se inscrisese in cursa pentru sefia DNA, insa are convingerea ca numarul candidatilor va fi mai mare decat cel de la concursul pentru functia de manager al DIICOT.…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat printr o postare pe Facebook ca a transmis luni presedintelui Klaus Iohannis propunerea de numire a lui Felix Banila in functia de procuror sef al DIICOT. Astazi am transmis Presedintelui Romaniei propunerea de numire a domnului Oliver Felix Banila in functia…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat, luni, dimineata, referitor la decizia pe care presedintele o va lua in legatura cu revocarea Laurei Codruta Kovesi, ca a inteles ca presedintele va citi " pana va intelege", exprimandu-si convingerea ca seful statului isi va indeplini obligatiile.

- Actul care a stat la baza conflictului dintre K.Iohannis si T.Toader, prin care ministrul a cerut revocarea procurorului-sef DNA, s-a bazat pe 20 de categorii. Printre acuzatiile aduse Codrutei Kovesi sunt cele de comportament excesiv de autoritar sau prioritizarea anchetelor in functie de impact.…