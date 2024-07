Continua sa apara reacții dupa ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de la Paris, desfașurata la finalul saptamanii trecute, mai exact vineri seara. Ce spune fostul lider american, aflat in cursa pentru un nou mandat, la alegerile prezidențiale din toamna, despre ceremonia din capitala franceza, organizata pentru a marca deschiderea Jocurilor Olimpice 2024? Candidatul republican […] The post Ce spune Trump despre ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de la Paris: „O rușine” – VIDEO first appeared on Ziarul National .