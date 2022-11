Stiri pe aceeasi tema

- Toni Iuruc, fostul soț al Simonei Halep (31 de ani, locul 10 WTA), a comentat situația sportivei, suspendata provizoriu dupa ce a fost depistata pozitiv cu o substanța interzisa. Omul de afaceri este increzator ca Simona are la dispoziție o aparare de top și in transmite acesteia „un gand bun”. ...

- Numarul scenariilor privind modul in care o substanța interzisa, Roxadustat, a ajuns in organismul Simonei Halep (31 de ani, 10 WTA), crește pe zi ce trece. Razvan Itu, unul dintre candidații la șefia Federației Romane de Tenis, a vorbit despre Simona Halep, depistata pozitiv cu roxadustat la US Open…

- Un expert olandez, cercetator in domeniul medicinei sportive, ridica mai multe semne de intrebare care adancesc și mai tare misterul din jurul Simonei Halep. Babette Pluim susține ca Roxadustat este un medicament interzis, care ajuta corpul la refacere, dar ca in cazul jucatorilor de tenis nu ajuta…

- Ruxandra Dragomir (49 de ani), fost numar 15 mondial și președinte al Federației Romane de Tenis intre 2009 și 2013, a comentat dur situația Simonei Halep, depistata pozitiv la US Open pentru Roxadustat, o substanța interzisa, potrivit QMagazine. Fosta jucatoare de tenis spune ca deși nu ii vine…

- Ruxandra Dragomir (49 de ani), fost numar 15 mondial și președinte al Federației Romane de Tenis intre 2009 și 2013, a comentat situația Simonei Halep, depistata pozitiv la US Open pentru Roxadustat, o substanța interzisa. ...

- Gabriela Andreiașu, șefa Agenției Naționale Antidoping din Romania (ANAD), a declarat pentru Hotnews ca substanta Roxadustat, descoperita in corpul Simonei Halep , la testul antidoping de la US Open 2022, nu e permisa deloc in organism. Intrebata daca Simona Halep poate sa scape fara suspendarea din…

- Toni Iuruc reactioneaza dupa ce Simona Halep a anunțat ca a fost testata pozitiv pentru Roxadustat , o substanța interzisa in tenisul profesionist, la US Open 2022, si precizeaza ca fostul lider mondial nu ar fi facut niciodata asa ceva, informeaza Fanatik . Simona Halep a fost suspendata provizoriu…

- In urma cu aproximativ o saptamana, Simona Halep a anunțat ca s-a operat la nas. Intervenția a avut loc la doar cateva zile de la divorțul de Toni Iuruc. Jucatoarea de tenis a ajuns pe masa de operație, unde a facut o operație de rinoplastie. Simona Halep avea nevoie de aceasta intervenție pentru a…