Fabrica de Zahar din Ludus isi va relua activitatea, iar fermierii din Mures si judetele invecinate iși vor putea relua cultivarea de sfecla de zahar, inca din aceasta toamna sau din primavara anului viitor. Teodor Aflat este cel care a pus la cale preluarea de catre o asociere de 400 de fermieri și agricultori romani […]