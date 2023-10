Stiri pe aceeasi tema

- Update: Miruna Pascu a contestat decizia Tribunalului Bucuresti din 15 septembrie, prin care a fost arestata preventiv, insa nu a avut castig de cauza la Curtea de Apel Bucuresti. Miruna Pascu a solicitat eliberarea din arestul preventiv. Așteapta sendința judecatorilor, carora le-a spus la ultima infațișare…

- Razvan Dragomir le-a transmis parinților lui Vlad Pascu, șoferul de 19 ani care a omorat doi tineri, ca sunt „doi nesimțiți” care au incercat sa acopere accidentul mortal facut de fiul lor pe 19 august, langa stațiunea 2 Mai.„Am rugamintea catre doamna Miruna sa inceteze cu prostiile și sa-și accepte…

- Tatal lui Vlad Pascu, tanarul care a accidentat mortal doi studenți la 2 Mai este cercetat pentru nerespectarea regimului armelor si munitiilor si pentru vatamare corporala din culpa si parasirea locului accidentului, iar mama baiatului a fost retinuta pentru 24 de ore. Mihai Pascu, tatal lui Vlad Pascu,…

- Mama lui Vlad Pascu, tanarul drogat care a intrat cu masina intr-un grup la 2 Mai si a ucis 2 persoane, a fost retinuta pentru 24 de ore, iar tatal baiatului ar fi fost plasat sub control judiciar pentru nerespectarea regimului armelor si munitiilor, afirma surse apropiate anchetei. Vlad Pascu si parintii…

- Tatal lui Vlad Pascu , drogatul care a ucis doi tineri și a ranit alți trei este sub control judiciar, potrivit surselor citate de Realitatea PLUS. Masura a fost luata in urma perchezițiilor facute de Poliție și DIICOT joi dimineața la persoane din anturajul tanarului drogat Vlad Pascu care a provocat…

- "Vrem sa se afle numele politistilor care l-au mangaiat pe crestet, vrem sa stim si numele copiilor care l-au insotit pe Vlad Pascu in masina. In opinia mea de om simplu, de acolo pleaca toata protectia. Pe cine consider eu vinovat? Mihai Pascu. Mare minune daca n-a fost si Mihai Pascu langa copil.…

- Doi barbati din Timis sunt cercetati dupa ce au fost prinsi cand ransportau in remorca autoturismului de teren doua exemplare de cerb, impuscate. Politistii le-au confiscat armele, munitia, animalele impuscate si masina, potrivit news.ro.”La data de 7.09.2023, in jurul orei 00:30, politistii Serviciului…

- Fostul campion național la off-road extrem ar fi parasit țara prin punctul de trecere al frontierei din Vama Veche. Nu inainte, insa, de a renunța la orice forma de comunicare cu cei de acasa. Barbatul ar avea telefonul inchis de mai multe zile și nimeni nu ar ști nimic despre locația lui. O fosta…