Stiri pe aceeasi tema

- Radu Tudor este de parere ca PNL se pregatește de o noua structura de putere in Guvern și Parlament prin nominalizarea lui Nicolae Ciuca pentru funcția de premier și ca este foarte probabil ca șefia Camerei Deputaților sa revina Partidului Social Democrat

- Liberalul Florin Roman preia atribuțiile de președinte interimar al Camerei Deputaților pentru urmatoarele doua saptamani. Decizia a fost luata in Biroul Permanent al Camerei, dupa ce Ludovic Orban a renunțat la funcție.

- Ludovic Orban a declarat, miercuri, ca și-a depus demisia din funcția de președinte al Camerei Deputaților. El a spus ca nu mai poate exercita aceasta funcție atata timp cat nu mai este președinte PNL și in timp ce „gruparea demolatoare cu sprijinul lui Iohannis este pregatita sa calce in picioare democrația…

- Fostul lider al PNL Ludovic Orban a anunțat ca miercuri iși depune demisia din funcția de președinte al Camerei Deputaților. Reamintim ca Orban a anunțat ca demisioneza inca din 25 septembrie, cand a pierdut șefia PNL, și și-a depus demisia la sediul partidului, spunand ca ii da termen 15 zile lui Florin…

- Ludovic Orban iși va depune demisia din funcția de președinte al Camerei Deputaților saptamana viitoare, potrivit Realitatea PLUS.Ludovic Orban a anunțat ca va demisiona de la șefia Camerei imediat dupa congresul PNL. I-a transmis și noului președinte PNL - Florin Cițu sa fie atent, ca daca și-ar fi…

- Ministrul Muncii, Raluca Turcan (PNL), il acuza pe liderul partidului, Ludovic Orban, ca in calitate de președinte al Camerei Deputaților a uitat de proiectul legii consumatorului vulnerabil, acuzațiile fiind facute in contextul in care facturile romanilor la gaze și energie vor avea in aceasta iarna…

- A fost adoptata formarea unei comisii de ancheta in vederea creșterii prețurilor la energie. „Avem cresteri foarte mari la facturile de energie si gaze naturale” A fost adoptata formarea unei comisii de ancheta in vederea creșterii prețurilor la energie. „Avem cresteri foarte mari la facturile de energie…

- Co-presedintele AUR, deputatul George Simion, s-a aratat nemultumit de absenta a trei reprezentanti ai PSD de la sedinta Birourilor permanente reunite ale Parlamentului, unde ar fi trebuit stabilit calendarul dezbaterii motiunii de cenzura depuse vineri noaptea de parlamentarii AUR si USR PLUS, si care…