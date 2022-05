Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul rus de externe Serghei Lavrov a afirmat miercuri ca Moscova nu vrea razboi in Europa, dar tarile occidentale spera ca Rusia sa fie invinsa in campania sa militara din Ucraina, relateaza Reuters. "Daca va preocupa perspectiva de razboi in Europa, noi nu dorim deloc acest lucru", a declarat…

- Ministrul rus de externe Serghei Lavrov a afirmat vineri ca Occidentul a declarat Rusiei un razboi hibrid total si a renuntat astfel inclusiv la valorile sale, precum libertatea de exprimare sau economia de piata.

- Ministrul de Externe din Rusia, Serghei Lavrov, a trimis o scrisoare formala prin care anunta decizia „voluntara si echilibrata” de retragere din Consiliul Europei. Moscova acuza ca NATO si Uniunea Europeana au transformat Consiliul Europei in „instrument de extindere a influentei politico-militare”.…

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat marti ca livrarile de gaze nu vor fi suspendate, in pofida tensiunilor in crestere cu Occidentul legate de Ucraina. 'Rusia intentioneaza sa continue aprovizionarea neintrerupta cu aceasta materie prima, inclusiv cu gaz natural lichefiat, a pietelor mondiale',…

- Ministrul rus de externe Serghei Lavrov i-a propus, luni, președintelui Vladimir Putin ca Moscova sa continue pe calea dialogului diplomatic cu Occidentul pentru a obține garanțiile de securitate solicitate, in condițiile in care tensiunile provocate de criza ucraineana par sa escadeleze zilnic, informeaza…