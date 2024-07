Ce spune Selly dupa ce Wiz Khalifa a fost arestat la Beach, Please In Romania, consumul de droguri este interzis prin lege. Astfel ca, acest incident a dus la intervenția autoritaților. Organizatorii festivalului au declarat ca au o politica stricta de „toleranța zero” fața de orice substanța interzisa. Selly este unul dintre organizatorii evenimentului. Aflat in vacanța in Franța, el a intrat in direct in cadrul emisiunii La Maruța de pe Pro Tv. Selly a vorbit despre incidentul de la festival, despre care spune ca a fost „regretabil”. „Oricat ai incerca, nu ai cum sa controlezi tot. Sunt chestii…