- In cea de-a 15-a zi de la invadarea Ucrainei de catre Rusia, continua bombardamentele in mai multe orașe. Aseara, o maternitate din Mariupol a fost ținta rușilor, iar mai multe femei gravide au fost ranite. 17 persoane au fost ranite dupa lovitura aeriana a Rusiei care ar fi lovit spitalul de copii…

- Șeful spionajului rus lanseaza o amenințare la adresa Occidentului și justifica invazia Rusiei in Ucraina, in cadrul celei mai recente declarații oficiale. Serghei Nariskin acuza vestul ca incearca "sa distruga" Rusia.

- Seful statului Klaus Iohannis a discutat la telefon cu presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, in care a reiterat faptul ca Romania sustine suveranitatea si integralitatea teritoriala a Ucrainei si este dispusa sa ofere asistenta umanitara, in contextul agresiunii militare a Rusiei. „Am avut o convorbire…

- Secretarul general NATO, Jens Stoltenberg, a declarat, marți seara, ca este „cel mai periculos moment pentru securitatea Europeana”. „Fiecare indiciu ne arata ca Rusia planifica o invazie la scara larga in Ucraina”, a spus Stoltenberg. Jens Stoltenberg a aratat ca Rusia a continuat consolidarea militara…

- Uniunea Europeana va decide, marti, primele sanctiuni impotriva Rusiei, dupa recunoașterea regiunilor separatiste Donețk și Lugansk din estul Ucrainei, a anuntat seful diplomatiei europene, Josep Borrell, potrivit AFP. „Trupele ruse au intrat in Donbas, iar noi consideram ca Donbas face parte din Ucraina.…

- Șeful NATO a salutat semnalele Rusiei care ar putea cauta o soluție diplomatica pe fondul unei consolidari militare la granița cu Ucraina, dar a cerut Moscovei sa-și demonstreze voința de a acționa. „Exista semne de la Moscova ca diplomația ar trebui sa continue. Acest lucru da motive pentru un optimism…

- Rusia a inceput sa-si reduca prezenta diplomatica in Ucraina, anuntand sambata ca se teme de „provocari” din partea autoritatilor ucrainene sau din „alte tari”, informeaza AFP. „De teama unor posibile provocari din partea regimului de la Kiev sau a tarilor terte, am hotarat, intr-adevar, o anumita optimizare…

- Dupa discuțiile care au dura 6 ore, intre președinții Franței și Rusiei, de luni dupa-amiaza, cei doi șefi de stat au avut o conferința de presa in care au explicat opțiunile fiecaruia. Intrebat de ziariștii francezi ce va face Rusia in cazul in care Ucraina ar deveni membru NATO, Vladimir Putin a raspuns…