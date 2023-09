Stiri pe aceeasi tema

- Curtea Europeana a Drepturilor Omului respinge contestația, iar Romania este obligata sa adopte o legislație pentru recunoașterea cuplurilor de același sex. Statul roman se afla in procesul de pregatire a unei legislații pentru recunoașterea casatoriilor gay, dupa ce Curtea Europeana a Drepturilor Omului…

- Liderul senatorilor PSD, Lucian Romascanu, considera ca decizia definitiva a CEDO privind protectia si recunoasterea legala a familiilor LGBT din Romania va trebui analizata de Guvern, explicata societatii, iar la nivel european sa se inteleaga ca exista diferente culturale

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat, chestionat daca este luata in calcul reintroducerea masurii de compensare a pretului carburantilor cu 50 de bani, in conditiile in care benzina a ajuns la 7,5 lei per litru, ca va exista o discutie in Guvern pentru a vedea de ce a crescut pretul. Liderul PSD a adaugat…