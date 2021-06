Stiri pe aceeasi tema

- Cei de la PSD au lansat campania ”Trimite-l pe Cițu acasa!” și fac un apel catre cetațeni sa transmita mesaje catre proprii parlamentari, in așa fel incat sa treaca moțiunea de cenzura. Scrie-le parlamentarilor tai sa il demita pe Cițu! Scrie-le sa voteze moțiunea de cenzura – ”Romania EȘUATA…

- „Am decis inscrierea pe ordinea de zi a viitoarei sedinte a plenului, indiferent ca e sedinta de marti in care se dezbate si se voteaza motiunea de cenzura sau va fi o alta sedinta convocata, si numirea presedintelui Consiliului National al Audiovizualului. Conform procedurilor legale, dupa respingerea…

- Social-democratul Lucian Romașcanu a prezentat in plenul reunit al celor doua camere ale Parlamentului moțiunea de cenzura „Romania eșuata. Recordul al guvernului Cițu”, inițiata de e 156 deputati si senatori PSD. Moțiunea de cenzura urmeaza sa fie dezbatuta și votata marți, in ședința de plen reunit.…

- Sedinta este condusa de presedintele Senatului, Anca Dragu. Textul motiunii e citit de senatorul PSD Lucian Romascanu.Parlamentarii PSD au depus, miercuri, o motiune de cenzura impotriva Guvernului condus de Florin Citu.Motiunea este intitulata "Romania esuata. Recordul \"fantastic\" al Guvernului Citu",…

- Senatorul PSD Lucian Romașcanu, fost ministru al Culturii in Guvernul Tudose, a citit miercuri in Parlament textul moțiunii de cenzura. Președintele Senatului, Anca Dragu, a anunțat ca documentul va fi supus votului marțea viitoare. „Ați distrus firmele romanești și ați transformat țara in amanet. Creșterile…

- PSD a depus, miercuri, moțiunea de cenzura impotriva Guvernului Cițu. Moțiunea va fi citita astazi in Parlament, urmand ca saptamana viitoare sa fie dezbatuta și votata. "Am depus moțiunea de cenzura. Vreau sa mulțumim partenerilor sociali care au contribuit la textul moțiunii. Guvernul actual este…

- Romania se afla in plina criza guvernamentala in mijlocul Valului 3 al pandemiei cu noul coronavirus. In fapt chiar gestionarea crizei a condus la revocarea ministrului Vlad Voiculescu. Colegii celui demis au mutat imediat retragandu-i sprijinul politic premierului Florin Cițu care insa are sprijinul…