Selecționerul echipei naționale de fotbal a Romaniei, Mirel Radoi, a anunțat in ce condiții ar putea demisiona de la prima reprezentativa. Ultimele doua meciuri ale „tricolorilor”, din Nations League, vor avea loc pe 15 noiembrie, pe teren propriu, contra Norvegiei și trei zile mai tarziu, in deplasare, cu Irlanda de Nord. Selecționerul in varsta de 39 de ani a spus ca va demisiona in cazul unor rezultate nefaste. „A venit și a treia infrangere, nu ne doream nici noi, nici dumneavoastra, nici jucatorii. Am aratat mai bine decat cu Islanda, mult mai bine decat cu Norvegia. Nu am reușit sa fim deciși…