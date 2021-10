Stiri pe aceeasi tema

- PF Daniel se lupta cu Tzanca Uraganu pentru primul loc in tendințele Youtube. Mai exacat este vorba despre un material realizat de jurnaliștii de la Recorder -Clanul Marelui Alb și de o manea cantata de Tzanca Uraganu și Costel Biju, numita ”Ea da moda”. Postata in urma cu patru zile, melodia are 1,4…

- Vasile Banescu, purtatorul de cuvant al Patriarhiei Romane, reacționeaza in nume personal la reportajul publicației „Recorder” despre presupuse rețele de oameni ai bisericii, oameni de afaceri și oameni politici care controleaza banii publici destinați construirii și renovarii de biserici. Banescu…

- O parte considerabila din banii Bisericii provin din fonduri publice: 1,3 miliarde de lei alocați numai pentru bisericile din București, de la Guvern și din bugetul Capitalei, in ultimii 13 ani, adica in mandatul Patriarhului Daniel. Dupa mai multe incercari in care Biserica a refuzat sa ne raspunda…

- Datoram medicilor nu doar respect, ci și deplina noastra incredere și recunoștința, spune purtatorul de cuvant al Patriarhiei, Vasile Banescu, dupa ce medicul Valeriu Gheorghița a cerut implicarea bisericii in vaccinare. Intrebat, miercuri, de MEDIAFAX, despre indemnul medicului Valeriu Gheorghița,…

- La Editura Basilica a Patriarhiei Romane a aparut volumul „Colportajul in Biserica Ortodoxa Romana: repere istorice, culturale si administrative”. Lucrarea este semnata de Protos. Joachim Bejenariu, consilier eparhial si director la Serviciul Colportaj al Arhiepiscopiei Bucurestilor, potrivit basilica.ro.…

- Biserica i-a raspuns lui Dan Barna care a anuntat ca va propune premierului ca BOR sa se implice ca partener in campania de vaccinare. In Romania exista 18 culte religioase, partenere sociale ale statului, spune purtatorul de cuvant al Patriarhiei Romane, Vasile Banescu. Replica vine dupa ce Barna a…

- Patriarhia ii raspunde lui Barna. In Romania exista 18 culte religioase, partenere sociale ale statului, spune purtatorul de cuvant al Patriarhiei Romane, Vasile Banescu. Replica vine dupa ce Barna a propus protocol cu BOR pentru susținerea vaccinarii impotriva COVID. Patriarhia traseaza limitele pana…