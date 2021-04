Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marii Britanii Boris Johnson a ținut un discurs televizat dupa ce Palatul Buckingham a anunțat ca Ducele de Edinburgh, prințul Philip, a incetat din viața, la 99 de ani , vineri, 9 aprilie. ”Plangem azi cu Majestatea Sa Regina”, a spus Boris Johnson. „Prințul Philip a caștigat afecțiunea generațiilor…

- Printul Philip, sotul reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii, a incetat din viata, la varsta de 99 de ani, a anuntat vineri Palatul Buckingham. "Cu profunda tristete Majestatea Sa Regina anunta decesul iubitului Sau sot, Alteta Sa Regala Printul Philip, Duce de Edinburgh", a transmis Palatul intr-un…

- Printul Philip al Marii Britanii, 99 de ani, se reface dupa ce a fost operat cu success pentru tratarea unei afectiuni cardiace. El a fost transferat din nou intr-un spital privat, unde va mai ramane internat cateva zile, a anuntat vineri biroul de presa de la Palatul Buckingham, informeaza CNN . „Dupa…

- Prințul Philip, in varsta de 99 de ani, a fost mutat, luni, cu o ambulanța, la un alt spital din Londra pentru a continua tratamentul impotriva unei infecții, a anunțat Palatul Buckingham, potrivit CNN.Ducele de Edinburgh a fost transferat, luni, la Spitalul St. Bartholomew, unde va ramane sub o supraveghere…

- Printul Philip, sotul reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii, va mai ramâne câteva zile în spital unde se simte confortabil si raspunde la tratament, a anuntat marti Palatul Buckingham, în timp ce fiul sau, printul Edward, a declarat pentru Sky News ca ducele de Edinburgh…

- Prințul Philip al Marii Britanii, consortul Reginei Elisabeta a II-a, s-a retras din viața publica in aprilie 2017. Cu o zi inainte de anunț, Ducele de Edinburgh a participat la inaugurarea unei arene de cricket. Acesta a fost internat in spital in 17 februarie, dupa ce a acuzat stari de rau cateva…

- Prințul Charles a ajuns sambata la Spitalul Regele Edward al VII-lea din Londra in care este internat tatal sau, ducele de Edinburgh, conform BBC, potrivit Mediafax. Sotul reginei Elisabeta, in varsta de 99 de ani, a fost internat marti seara la Spitalul Regele Edward al VII-lea din Londra,…

- Prințul Philip a fost internat la Spitalul Regele Edward al VII-lea din Londra, potrivit comunicatului oficial al Casei Regale.Ducele de Edinburgh s-ar fi deplasat la spital cu mașina, unde a fost internat ca masura de precauție la sfatul medicului sau, potrivit unor surse ale Casei Regale citate de…