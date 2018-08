Stiri pe aceeasi tema

- Primarul PSD al orasului Pucioasa Constantin Ana explica pentru News.ro faptul ca a semnat in favoarea initiativei USR “Fara penali in functii publice” spunand ca a crezut ca face un serviciu PSD, nu un deserviciu, si ca a vrut sa aduca oamenii la aceeasi masa. In ceea ce priveste reactia liderilor…

- Cristian Tudor Popescu analizeaza situația din PSD in contextul in care nu mai puțin de trei primari au semnat inițiativa "Fara penali" a USR."Premiera in PCR și un partid nou: PPR O premiera pe țara in istoria PCR aflat la putere s-a petrecut zilele acestea. Trei membri de partid cu…

