- Vicepremierul Dan Barna a anuntat luni seara, intr-o emisiune la TVR1, ca Guvernul nu are, in acest moment, niciun plan pentru lockdown sistemic, general. Barna a mai explicat ca presiunea pe sistemul ATI arata ca Romania e departe de a fi trecut de pandemie.

- Delegația moldoveneasca la Congresul Autoritaților Locale și Regionale al Consiliului Europei va fi condusa de primarul general al municipiului Chișinau, Ion Ceban. Despre aceasta a relatat insuși primarul municipiului Chișinau, menționind ca o astfel de propunere a venit din partea Congresului Autoritaților…

- Cod galben de ninsori insemnate cantitativ in Dobrogea.In intervalul 26 ianuarie, ora 18:00 ndash; 28 ianuarie, ora 10:00, in Muntenia, Dobrogea si local in Moldova si la munte temporar va ninge, in general moderat cantitativ. In regiunile estice si sud estice vantul se va intensifica treptat si local…

- Primarul general Ion Ceban spune ca nu este contra ca uzina de reciclare a deșeurilor ABS sa iși continue activitatea. Ceban afirma la acest capitol trebuie sa fie discuții și sa negocieze in ce e bine și ce vine in contradicție cu normele. Declarațiile au fost facute in cadrul ședinței Primariei Chișinau…

- Instabilitatea politica din Moldova și, in special, demisia guvernului, nu a dus deocamdata la apariția unor efecte negative asupra Chișinaului. Declarația a fost facuta de primarul general al Chișinaului, Ion Ceban, in cadrul unei emisiuni de la un postul privat de televiziune. El a menționat ca Primaria…

- Liderul Partidului Comuniștilor din Moldova, Vladimir Voronin, și-a exprimat nemulțumirea fața de actualul Parlamentul și susține ca deputații trebuie fugariți cat mai curand. Fostul șef de stat spune ca alegerile parlamentare anticipate sunt inevitabile luand in considerație actuala componența a Legislativului.…

- Igor Dodon anunta ca joi, 24 decembrie, dupa investirea in functie a Maiei Sandu, pleaca la Moscova, alaturi de primarul general al capitalei, Ion Ceban, dar si vicepresedintele Parlamentului Republicii Moldova, Vladimir Batrincea,. Declaratiile au fost facute in cadrul unei editii speciale de la postul…

- Orasul Chișinau a receptionat certificatul de aderare a municipiului la inițiativa Oficiului Națiunilor Unite (ONU) pentru reducerea riscului de dezastre: Imbunatațirea Rezilienței Urbane 2030, devenind astfel primul oraș din Moldova care a aderat la aceasta initiativa. Despre aceasta a anunțat primarul…