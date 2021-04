Stiri pe aceeasi tema

- Liderii coaliției PNL – USR PLUS – UDMR au anunțat marți seara ca au ajuns la un acord care sa puna capat crizei guvernamentale. Ei au anunțat ca au semnat o completare la acordul de coaliție, iar noul ministru al Sanatații va fi propus miercuri dimineața. Cei patru lideri de partide și premierul Florin…

- Ședința coaliției de guvernare in care se vor negocia pozițiile PNL și USR-PLUS pe scandalul demiterii lui Vlad Voiculescu de la ministerul Sanatații a inceput puțin dupa ora 17. PNL a declarat ca il susține pe premierul Flroin Cițu, USR-PLUS cere schimbarea acestuia din fruntea Guvernului. Potrivit…

- Ludovic Orban a declarat ca afirmatiile facute de fostul ministru al Sanatatii, Vlad Voiculescu, legate de numarul deceselor din cauza COVID-19 ii arata ca premierul a luat o decizie corecta atunci cand a hotarat sa il revoce. Președintele PNL a adaugat ca nu exista o motivatie pentru schimbarea premierului…

- 1. USR-PLUS IESE DE LA GUVERNARE- Guvern minoritar PNL - UDMR- USR - PLUS voteaza guvernul minoritar , dar face opozitie in Parlament (nu sustine proiectele Guvernului sau le susține punctual)- USR - PLUS nu susține guvernul minoritar2. USR-PLUS RAMANE LA GUVERNARE- Adrian Wiener, propus ministru la…

- Prim-vicepresedintele PSD, Gabriela Firea, remarca faptul ca, in plin scandal care risca sa distruga Coalitia de guvernamant, sectorul Sanatatii, subfinantat, nu mai poate face analize gratuite pentru asigurati.

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat miercuri ca pentru liberali nu exista alta solutie politica de guvernare decat actuala coalitie si a subliniat ca USR PLUS trebuie sa faca o noua propunere de ministru al Sanatatii. "Am luat act de decizia domnului prim-ministru Florin Citu de…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, susține ca CCR a luat uneori decizii pe care nu le-a ințeles. Declarațiile acestuia vin in contextul in care Marcel Ciolacu, liderul PSD, a spus zilele trecute ca social-democratii vor ataca la Curtea Constitutionala proiectul privind desfiintarea Sectiei de investigare…

- Președintele PNL Ludovic Orban a confirmat, luni, discuțiile contondente din interiorul partidului cu privire la miniștrii USR. Orban le-a atras atenția celor din USR ca deciziile se iau in coaliție, declarațiile publice se fac doar dupa ce se iau decizii și ca nu are nimeni voie sa iasa din cuvantul…