Președintele Klaus Iohannis considera „stranie” decizia Consiliului Superior al Magistraturii de a-l exclude din magistratura pe judecatorul Cristi Danileț din cauza unor filmulețe postate pe rețelele sociale. „Sincer, mi se pare o decizie destul de stranie, dar nu pot sa comentez deciziile care se iau in CSM care, conform Constituției, garanteaza independența justiției. Totuși, cred ca se putea analiza mult mai in profunzime aceasta chestiune”, a spus Klaus Iohannis. „Oricum, nu este definitiva, exista calea Inaltei Curți care probabil va fi sesizata, așa am ințeles din media, și care va reanaliza…