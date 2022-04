Ce spune presedintele Bogdan Hutuca despre Congresul PNL si alegerea unui nou lider national

Stiri pe aceeasi tema

- Congresul extraordinar al Partidului National Liberal s-a intrunit duminica, la Palatul Parlamentului, pentru alegerea noului presedinte. Acesta a fost organizat dupa demisia lui Florin Cițu din funcția de președinte al PNL. Premierul Nicolae Ciuca, singurul candidat pentru aceasta functie, este noul…

- Nicolae Ciuca a fost ales noul președinte al PNL. Din 1.120 de voturi exprimate, 1.060 au fost pentru alegerea lui Niclae Ciuca și 60 au fost anulate, potrivit rezultatelor anunțate dupa numararea voturilor. De asemenea, au fost 159 de voturi neexprimate (abțineri). Congresul extraordinar al Partidului…

- Congresul extraordinar al Partidului National Liberal se intruneste, duminica, la Palatul Parlamentului, pentru alegerea noului presedinte, premierul Nicolae Ciuca fiind singurul candidat la aceasta functie.In jurul orei 11.00, Nicolae Ciuca a ajuns la eveniment. De la Constanta sunt 35 de delegati.…

- Congresul extraordinar al Partidului National Liberal se intruneste duminica, la Palatul Parlamentului, pentru alegerea noului presedinte, dupa ce Florin Cițu și-a dat demisia de la conducerea partdului. Premierul Nicolae Ciuca este singurul candidat pentru aceasta functie.

- Presedintele Senatului, Florin Citu, care a demisionat recent de la șefia PNL, a declarat vineri, 8 aprilie, despre Congresul extraordinar al PNL de duminica, 10 aprilie, unde premierul Nicolae Ciuca este unicul candidat la președinția partidului, ca „suntem obligati sa participam”, dar a refuzat sa…

- Liberalii isi vor alege noul presedinte intr-un congres extraordinar pe care il vor convoca duminica viitoare, pe 10 aprilie, la ora 11:00. Decizia a fost luata astazi de Consiliul National al partidului, dupa ce ieri Florin Citu a demisionat din fruntea acestei formatiuni. Motiunile candidatilor se…

- La ultimul Congres, filiala Constanta si in special Vergil Chitac si Mihai Lupu l au sustinut pe Florin Citu Lideri de organizatii ai PNL intentioneaza sa i ceara demisia presedintelui PNL Florin Citu, pe fondul nemultumirilor legate de faptul ca acesta are o relatie proasta cu liderii si primarii PNL…

- Tensiuni in cadrul Partidului National Liberal. Bogdan Hutuca, presedintele PNL Constanta a facut mentiuni cu privire la situatia actuala din cadrul PNL. In legatura cu situatia din PNL, se cere astazi demisia lui Citu. Imi pare rau, dar tinand cont de context acest subiect, nu il comentez in afara…