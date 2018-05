Presa internaționala vorbește pe larg despre mega-scandalul in care a fost implicat fostul mare jucator de tenis.(Console si accesorii gaming) New York Times, cel mai mare cotidian de peste Ocean, titreaza: ”Inca este rau, la 76 de ani fostul tenismen arestat de doua ori in aceeași zi!(CITEȘTE ȘI: AVEM SINGURELE FILMARI CU ILIE NASTASE IN CLUB, […] The post Ce spune presa internaționala despre mega-scandalul in care este implicat Ilie Nastase! appeared first on Cancan.ro .