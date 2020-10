Premierul Ludovic Orban a declarat vineri ca Romania este „departe” de a lua o decizie in ceea ce privește o posibila carantina totala, in contextul pandemiei de coronavirus, precizand ca obiectivul Guvernului este de a stopa numarul de cazuri de infectare.„Aș prefera sa nu port așa o discuție legata de praguri. Obiectul nostru este sa reducem creșterea numarului de cazuri. Ne confruntam cu o creștere de cazuri, nu o negam. Pe de alta parte, am gandit o serie de masuri aferente acestei creșteri de cazuri, pe care le aplicam, sunt in curs de aplicare și analizam care sunt efectele”, a declarat…