Stiri pe aceeasi tema

- Anda Adam a fost cazata la un hotel, cu un grup de prieteni. Au intrat in conflict cu un alt grup de prieteni, iar o femeie din grupul celalalt a zgariat-o pe fața. Zgarietura este superficiala, nu a necesitat ingrijiri medicale. A fost apel la 112, dar nu a depus plangere.S-au sesizat…

- In cazul accidentului mortal de la Roșiori dintre o ambulanța și un autoturism a fost intocmit dosar penal pentru „ucidere din culpa” și „vatamare corporala din culpa”. Reamintim ca vineri dimineața, in jurul orei 07:05, un barbat de 46 ani din Falticeni conducea o ambulanța pe DN 2 pe raza localitații…

- Scandal intr-o familie din Aiud: Barbat batut de cei doi fii ai sai. Poliția le-a deschis dosar penal Doi tineri din Aiud, unul dintre ei minor, sunt cercetați penal pentru violența in familie dupa ce și-ar fi batut tatal. Incidentul a fost reclamat la poliție in noaptea de duminica spre luni, de catre…

- Conflict in traficul din Capitala. Doi șoferi s-au luat la cearta dupa ce unul dintre ei nu i-a acordat prioritate celuilalt. S-a lasat cu loviri și amenințari. Incidentul a avut loc in zona Crangași.

- La data de 14 noiembrie 2021, in jurul orei 18.00, polițiștii din Baia de Arieș au depistat o femeie, de 51 de ani, din comuna Lupșa, in timp ce conducea un autoturism, pe raza localitații Muncelu, fiind sub influența bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului auto cu aparatul etilotest,…

- Politistii Sectiei 5 Rurale Cogealac, judetul Constanta, au efectuat in data de 19 octombrie 2021, doua perchezitii domiciliare la locuintelor a doi tineri constanteni de 19, respectiv 30 de ani, ambii din satul Sinoie, comuna Mihai Viteazu. In locuintele celor doi, au fost descoperite si ridicate 35…

- O informație falsa, insoțita de o filmare, a fost promovata pe rețelele de socializare de o femeie din Piatra Neamț, care susținea ca, in spitalul modular din oraș nu este internata nici o persoana. Lycrurile stau insa cu totul altfel, iar polițiștii au deschis un dosar penal pe numele autoarei filmului,…

- La data de 6 octombrie 2021, in jurul orei 18.10, polițiștii Secției 7 de Poliție Rurala Sebeș au depistat un tanar, de 25 de ani, din comuna Jina, județul Sibiu, in timp ce conducea un autoturism, pe DN67 C, pe raza comunei Șugag, fara sa dețina permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule.…