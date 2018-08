Ce spune Petre Daea despre Tuta Absoluta

Stiri pe aceeasi tema

- Se cere comisie de ancheta in Parlament, in cazul crizei pestei porcine. Grupul parlamentar al PNL din Camera Deputaților, alaturi de reprezentanții PMP, a inițiat, joi, demersurile pentru inființarea comisiei parlamentare de ancheta, prin inregistrarea solcitarii la Biroul Permanent al Camerei Deputaților. …

- Secretarul de stat in Ministerul Agriculturii Daniel Botanoiu a anuntat miercuri, la Buzau, ca daunatorul tuta absoluta, care afecteaza culturile de legume, isi face simtita prezenta in trei judete si le-a cerut legumicultorilor sa aplice procedura curativa de combatere, pentru ca altfel exista riscul…

- Productia de grau din acest an este mai mare cu 200.000 de tone fata de anul trecut, depasind 10 milioane de tone, desi a fost un an greu, in care "Romania a fost ravasita de o serie intreaga de fenomene naturale extreme", a declarat, marti, ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Petre Daea,…

- “Este inadmisibil ca in timp ce zeci de mii de porci sunt sacrificati pe teritoriul Romaniei si industria carnii de porc este pusa pe butuci - cu pierderi de miliarde de euro - nimeni sa nu raspunda pentru acest dezastru.Inca de anul trecut, de la aparitia primului caz de pesta porcina in Romania,…

- "Din pacate, Guvernul a scapat complet de sub control - pentru ca epidemiile nu raspund la controlul politic - raspandirea pestei porcine africane. Consecintele sunt extrem de grave pentru Romania, pentru fermierii romani, pentru industria zootehnica si cea alimentara locale. Asa se intampla cand…

- Romania, prin glasul oficialilor sai, susține ca viitorul buget pentru agricultura alocat de Comisia Europeana este insuficient. In acest sens, Romania militeaza pentru „pastrarea bugetului Politicii Agricole Comune (PAC) dupa 2020, eliminarea plafonarii subvențiilor si continuarea procesului de convergenta“.…

- Romania apeleaza la ajutorul financiar al UE pentru fermierii romani afectați de apariția virusului pestei porcine africane și de masurile de intervenție, a declarat luni, ministrul Agriculturii, Petre Daea, in Consiliul Uniunii Europene.„Am socotit necesar, stimați colegi, sa va informez…

