- Pepe a facut primele declarații, dupa nunta cu soția lui, Yasmine Pascu. Artistul a facut un eveniment fara obligații pentru invitați. Ce a marturisit indragitul cantareț, in exclusivitate pentru Antena Stars.

- A fost nunta mare in showbiz-ul din Romania! Pepe și soția lui, Yasmine Pascu, s-au casatorit! De la petrecere nu au lipsit cele mai cunoscute vedete din Romania, alaturi de care s-au distrat pe cinste! Petrecerea a inceput cu dansul mirilor, care a fost fabulos și cu care artistul și soția lui au ieșit…

- Pepe traiește o poveste de dragoste ca-n filme alaturi de partenera lui de viața. Cantarețul a oferit detalii despre nunta cu aleasa inimii lui, Yasmine Pascu! Ce planuri are artistul pentru marele eveniment. Ce a marturisit prezentatorul TV, in exclusivitate pentru Xtra Night Show.

- Pepe și Yasmine Pascu sunt impreuna de cațiva ani, au un fiu impreuna și au decis sa devina o familie și in fața lui Dumnezeu. Cei doi se pregatesc deja de cununia religioasa, eveniment care va avea loc intr-o zi cu o semnificație aparte pentru artist și soția lui.

- Este vestea momentului in showbiz! Pepe a recunoscut ca s-a casatorit civil cu Yasmine Pascu! Cei doi se pregatesc de cea mai așteptata nunta din showbiz, a acestui an! Iata cand va avea loc marele eveniment, caci data exacta a fost deja stabilita!

- Amza Pellea ar fi implinit astazi, 7 aprilie, 93 de ani. Marele actor a jucat in peste 50 de filme și alte zeci de piese de teatru. Chiar și astazi, la 41 de ani de la trecerea in neființa a artistului, acesta continua va bucure generații intregi prin moștenirea culturala lasata. Amza Pellea a avut…

- Serialul Lia – soția soțului meu, povestea care ține milioane de telespectatori in fața micilor ecrane, in fiecare joi, de la 20:30, la Antena 1 a fost reȋnnoit pentru cel de-al patrulea sezon și ultimul capitol al poveștii.

- Georgeta, partenera de viața a cantarețului George Nicolescu, a facut declarații in exclusivitate pentru Playtech Știri in legatura cu stingerea din viața a regretatului artist. „A murit in urma cu cateva ore. Nu prea mai putea in ultimele zile. A fost internat in spital, s-au complicat lucrurile si…