Dupa ce in ultimii ani a fost vazut la Antena 1, in numeroase emisiuni, Pepe a rupt orice legatura cu postul, iar acum este pe cont propriu și asta pentru ca, artistul nu a semnat un contract cu nicio alta televiziune. Din declarația facut de artist se poate ințelege ca nu-și mai dorește sa fie implicat in niciun alt proiect și asta pentru ca Pepe considera ca online-ul este la putere. „Nu mai am contract cu Antena de mult timp, dinainte de pandemie și nici cu vreo alta televiziune. Și nici nu-mi trebuie, cine se uita acum la tv? In plus, nici timp nu am. ”, a declarat Pepe pentru impact.ro VEZI…