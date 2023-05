Ce spune părul tău despre riscul de boli cardiovasculare? Hormonul stresului masurat in parul nostru poate estima persoanele care sunt predispuse sa sufere de boli cardiovasculare. Acestea sunt concluziile unei noi cercetari, prezentate in cadrul Congresului european privind obezitatea (ECO) din acest an, care s-a desfașurat la Dublin, Irlanda. Cercetarea sugereaza ca nivelurile de glucocorticoizi (o clasa de hormoni steroizi secretați ca raspuns la stres) prezente in parul indivizilor ar putea indica care dintre aceștia sunt mai predispuși sa sufere de boli cardiovasculare in viitor. Nivelurile pe termen lung ale cortizolului din parul scalpului și… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

