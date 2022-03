Stiri pe aceeasi tema

- Asociția Municipiilor din Romania (AMR), condusa de primarul Emil Boc, a adresat o scrisoare deschisa primarilor de municipii și orașe din Rusia prin care le cere sa faca toate diligențele necesare fața de autoritațile centrale pentru a opri razboiul din Ucraina.

- In contextul noilor negocieri dintre Rusia și Ucraina așteptate sa aiba loc astazi, ministrul rus de externe spune ca daca ar fi sa aiba loc un al treilea razboi mondial, acesta ar implica arme nucleare si ar fi distructiv.Razboiul de la granița cu Romania evolueaza de la ora la ora. Rușii susțin ca…

- “Asociația Municipiilor din Romania condamna și respinge in mod categoric agresiunea militara a președintelui Putin asupra Ucrainei. Asociația Municipiilor din Romania considera ca impactul provocat de conflictul armat dintre Federația Rusa și Ucraina, va avea multiple efecte negative asupra dezvoltarii…

- Universitatea din Suceava se implica in acte de voluntariat dupa ce Rusia a declanșat razboiul in Ucraina, iar in Romania ajung tot mai mulți refugiați. In același timp, USV este dispusa sa ofere locuri de cazare. Intr-o intervenție telefonica la Radio Top, prorectorul cu activitatea științifica, profesorul…

- In Uniunea Europeana, media dependenței de Rusia este de 41% din consum. Dintre țarile europene, Romania are cele mai mici exporturi de produse citre Rusia, dar și cele mai reduce iporturi de gaze rusești.

- Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane, Preafericitul Parinte Daniel a facut un apel la incetarea razboiului din Ucraina și la rugaciune pentru pace. „Biserica Ortodoxa Romana, ca și celelalte instituții importante din Romania și Uniunea Europeana, a luat act cu maxima ingrijorare de inceperea razboiului…

- Razboiul a inceput, foarte aproape de noi, iar implicațiile sale se fac deja simțite, nu doar in plan economic. Rusia a pornit un razboi total cu Ucraina azi-noapte, iar Belarus i s-a alaturat.Chiar daca Romania nu este implicata direct in acest razboi, motive de ingrijorare exista.Un prim incident…

- 1. Rusia s-a apucat sa atace Ucraina, iar domnul Vasile Dancu a ințeles tot. A povestit cinci minute, la Digi 24, ca a analizat, dar n-a spus ce a analizat. Cert e ca Romania are „capabilitați”. Nu capacitați. „Capabilitați”. Domnul ministru e un intelectual fin și știe. Și pe urma a dat-o in cultura…