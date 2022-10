Stiri pe aceeasi tema

- Parintele Calistrat Chifan de la Manastirea Vladiceni ii linisteste pe credinciosi: sfarsitul lumii nu va veni odata cu razboiul atomic. Preotul spune ca acest sfarsit "omenesc" este diferit de sfarsitul creat de Dumnezeu. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Anamaria Prodan a starnit reacțiile controversate ale oamenilor, dupa ce in spațiul public au ajuns imagini in care se bate cu Laurențiu Reghecampf. Dupa acest moment, mai multe persoane publice au reacționat, iar printre acestea se numara și parintele Calistrat, care a criticat comportamentul impresarei.…

- Dupa noul scandal de proporții dintre Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf, care s-au batut zilele trecute, mai multe persoane publice din Romania și-au exprimat parerea in ceea ce privește neințelegerea dintre cei doi. Unul dintre cei care au oferit un punct de vedere este parintele Calistrat, care…

- Cristian Dragomirescu, preot in parohia Ștefanești – Argeș și unul dintre cei mai buni portretiști din Romania, dupa o munca de mai mulți ani a reușit, in luna august, sa scoata de sub tipar un album de arta de excepție. Parintele a absolvit Liceul de Arta „Dinu Lipatti”, la clasa maestrului Șerban…