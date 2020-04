Ce spune Orban despre amenzile „la kilogram” Premierul Ludovic Orban a declarat ca polițiștii nu au un „plan de amenzi” și ca a solicitat ca sancțiunile sa fie date doar in caz de incalcare foarte clara și foarte severa a reglementarilor. „Cuvantul de ordine care a fost dat catre polițiști a fost masura, politețe, o abordare cat se poate de serioasa a necesitații implementarii masurilor luate. Pe de alta parte, nu a existat niciodata o dispoziție care sa fie data in sensul de a se da amenzi la kilogram, in sensul de a fi plan de amenzi. Nu exista o astfel de decizie. Daca mai exista abuzuri pe plan local am solicitat conducerii instituțiilor… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol: cotidianul.ro

