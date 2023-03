Ora pamantului si Ziua Greciei, marcate la Constanta

Municipalitatea raspunde si in acest an initiativei lansate de organizatia World Wide Fund for Nature si marcheaza sambata, 25 martie 2023, evenimentul universal ORA PAMANTULUI.Astfel, intre orele 20:30 ndash; 21:30, se vor stinge luminile in sediile primariei si in Parcul Arheologic., transmite… [citeste mai departe]