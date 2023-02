Ce spune OMV Petrom despre taxa de solidaritate pe care nu o plătește OMV Petrom continua sa susțina ca nu este indreptațita sa plateasca taxa de solidaritate impusa de Guvern. Compania OMV Petrom se așteapta sa nu intre in scopul contribuției de solidaritate pentru anul fiscal 2022 pentru ca are mai puțin de 75% din cifra de afaceri in sectoarele definite: extracția țițeiului, extracția gazelor naturale, extracția huilei și farbicarea produselor din rafinarea petrolului. O eventuala incadrare a OMV Petrom in categoria companiilor care ar fi trebuit sa plateasca taxa de solidaritate ar fi adus statului un venit de 1 miliard de euro. OMV Petrom nu datoreaza niciun… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a aflat ca nu poate reduce pragul din cifra de afaceri de la care se aplica taxa, conform raspunsului Comisiei Europene, citat de Profit.ro . Bucureștiul așteapta lamuriri in privința modului in care se calculeaza cifra de afaceri. Comisia Europeana a transmis un prim raspuns la intrebarile…

- Comisia Europeana a confirmat ca, potrivit regulamentului, compania austriaca OMV Petrom nu trebuie sa plateasca taxa de solidarate catre statul roman. Raspunsul a venit in urma cu putin timp si spune ca regulamentul a fost transpus corect. „Codurile CAEN citate in Ordonanta de Guvern respecta activitatile…

- “Guvernul a implementat si acest pilon 3, contributia de solidaritate, preluand tot ceea ce scrie in regulament, inclusiv elementele care vad ca trezesc o serie de elemente de interpretare, respectiv acea referire la cel putin 75% din cifra de afaceri pe anumite sectoare. Scopul este urmatorul: cei…

- Mihai Nicuț (e-nergia.ro) Petrom, cel mai mare producator de țiței și gaze din Romania, a anunțat investitorii ca nu va plati taxa de soliaritate impusa de Guvernul Romaniei in ultimele zile ale anului trecut. Compania nu intra in sfera de aplicare a taxei in acest an. “Regulamentul UE 1854/2022, care…

- Grupul OMV a anuntat, joi, ca productia sa de hidrocarburi a crescut in trimestru patru al anului trecut, comparativ cu trimestrul precedent, adaugand ca se asteapta ca taxa de solidaritate din Austria sa aiba un impact negativ de aproximativ 150 milioane euro pentru anul 2022, se arata intr-un comunicat…

- Regulamentul UE 1854/2022, care a introdus o contributie de solidaritate cu caracter temporar, a fost transpus in legislatia romaneasca prin Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 186 publicata in data de 29 decembrie 2022. In baza rezultatelor noastre financiare preliminare aferente anului 2022 si a…

- Grupul OMV a anuntat, joi, ca productia sa de hidrocarburi a crescut in trimestru patru al anului trecut, comparativ cu trimestrul precedent, adaugand ca se asteapta ca taxa de solidaritate din Austria sa aiba un impact negativ de aproximativ 150 milioane euro pentru anul 2022, a informat actionarul…

- Petrom, cea mai profitabila companie din Romania, a anunțat pe Bursa de Valori București (BVB) ca nu va achita contribuția de solidaritate, impusa de catre Guvern pentru suprataxarea profiturilor excepționale generate de criza energetica. „Regulamentul UE 1854/2022, care a introdus o contribuție de…