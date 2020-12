Stiri pe aceeasi tema

- Noua tulpina de coronavirus descoperita in Marea Britanie, la transmitere mai ridicata, "nu este scapata de sub control", a afirmat luni Organizatia Mondiala a Sanatatii, care cere aplicarea masurilor sanitare. "Am avut un R0 (rata de reproducere a virusului) mult mai ridicata decat 1,5 in diferite…

- Guvernul spaniol a anuntat luni ca a decis, in acord cu omologul sau portughez, sa suspende incepand de marti zborurile dinspre Marea Britanie in urma descoperii unei noi tulpini a virusului SARS-CoV-2, mai contagioasa, pe teritoriul britanic, informeaza France Presse si Reuters. Cetatenii spanioli…

- Raspandirea noii tulpini cu mutație a coronavirusului trebuie limitata cat mai mult, spune Alexandru Rafila, in direct la Antena 3. Masurile de blocare a circulației dinspre Marea Britanie sunt binevenite. ”Este vorba despre o tulpina mutanta, cu o mutație mai consistenta, pentru ca acest virus produce…

- Masura este valabila pe o perioada de doua saptamani, cu posibilitatea de prelungire, in cazul in care va fi nevoie. Incepand cu data de azi, zborurile din Romania catre Marea Britanie și Irlanda de Nord, precum și cele catre Romania din cele doua țari sunt suspendate pentru o perioada de 14 zile.…

- Centrul European de Prevenire si Control al Bolilor (ECDC) nu a exclus, duminica, posibilitatea ca noua tulpina a virusului SARS-CoV-2 semnalata in Marea Britanie sa circule deja in afara acestei tari, in timp ce tot mai multe state membre ale UE decid suspendarea legaturilor aeriene cu teritoriul britanic,…

- Liderii europeni au discutat despre noua situatie creata de aparitia unei noi tulpini de coronavirus in Marea Britanie. Presedintele francez Emmanuel Macron, cancelarul german Angela Merkel au vorbit la telefon despre acest subiect cu sefii principalelor institutii ale UE: presedinta Comisiei Europene,…

