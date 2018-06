Noul iubit al Biancai Dragușanu se numește Tristan Tate, este un tanar cu radacini in SUA și Marea Britanie, are doar 30 de ani și o avere impresionanta, scrie click.ro. Poreclit "Talismanul", barbatul și-a facut un nume in kickboxing, sport pe care a trebuit sa-l abandoneze din cauza unei accidentari. Nu de tot, caci s-a reprofilat și acum este comentator. Pe langa sport, Tristan a dovedit ca are fler și in afaceri, reușind sa adune in conturi milioane de euro. Se poate lauda cu un hotel in Thailanda, dar și cu cateva mașini de lux, care depașesc suma totala de un milion de euro.

