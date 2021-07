Noemi a decis sa faca lumina in cazul relației pe care o are acum cu fostul sau soț, Mihai Mitoșeru, asta dupa ce mama vedetei a spus ca cei doi inca se vad și iși petrec timpul impreuna, deși au divorțat. Blondina are numai cuvinte de lauda la adresa fostului sau partener, astfel ca s-ar putea pune problema chiar și unei impacari intre ei.