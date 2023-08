Stiri pe aceeasi tema

- Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, a spus miercuri in emisiunea Jurnalul de seara, la Digi24, ca au fost facute lucrari la conducte in luna august pentru ca la iarna bucureștenii sa nu mai ramana fara caldura. Edilul susține ca maine se incheie aceste lucrari, iar locuitorii Sectoarelor 2 și…

- In ceea ce privește suspendarea Gabrielei Firea din PSD, avocatul Gheorghe Piperea s-a aratat surprins de decizia luata, și a spus ca multi dintre social democrați nu sunt deloc incantati de ceea ce s-a intamplat. Aceasta suspendare poate fi vazuta și ca un semnal de alarma ca orice persoana poate sa…

- Marcel Ciolacu a spus ca „Gabriela Firea nu a greșit cu nimic instituțional, nu a avut nicio atribuție in cazul azilelor din Ilfov”. „Presupun ca demisia a venit in urma unor dezvaluiri din presa”, a spus premierul.„Doamna Firea nu a greșit cu absolut nimic. Nu a avut nicio atribuție in privința centrelor.…

- Gabriela Firea a demisionat din funcția de ministru al Familiei și s-a suspendat din funcția de șef al organizației PSD București. A luat aceste decizii dupa o discuție cu premierul Ciolacu. Insa prim-ministrul cere mai multe demisii.

- Furtuna de vineri dimineața a facut ravagii in București. Zeci de copaci au fost doborați peste mașini, iar acum proprietarii lor se gandesc daca vor fi despagubiți. Un exemplu – strada Veseliei din cartierul Rahova. Un copac a distrus efectuv autoturismul din imagine, iar proprietarul se gandește acum…

- Gabriela Firea acuza USR ca se cațara pe tragedia din "azilele groazei" și o instrumentalizeaza pentru a caștiga capital politic, lansand un atac furibund la adresa formațiunii care ii "cere insistent demisia". Aceasta susține ca USR nu are dreptul sa ceara demisii, atata vreme cat il sprijina pe Nicușor…

- Gabriela Firea a vorbit despre decizia de a demisiona in cazul in care este demonstrata vinovația ei in cazul azilelor de batrani. Gabriela Firea a reactionat dupa ce a fost acuzata ca ar fi responsabila indirect de ororile petrecute la azilele din Ilfov. Aceasta sustine ca se dorește scoaterea ei din…

- Intr-o intervenție in exclusivitate la Realitatea Plus, in emisiunea Alexandrei Pacuraru "Romania Suverana", Gabriela Firea a atras atenția asupra unei serii de neadvertențe legate de acuzațiile de ce i se aduc." Eu mi-am spus azi intrebarea care este legatura mea și a familie mele cu aceste grozavii?…