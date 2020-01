Stiri pe aceeasi tema

- Nicolae Robu nu exclude o eventuala candidatura ca independent pentru un nou mandat la Primaria Timișoara. Întrebat de Mediafax despre aceasta posibilitate, Robu a spus: „Daca simt ca timișorenii doresc sa le fiu primar în continuare, atunci desigur voi candida”. Trimis în…

- Nicolae Robu, primarul Timișoarei si presedintele PNL Timis, anunta ca va candida independent pentru al treila mandat daca PNL il va inlatura. Robu a fost trimis in judecata de DNA, pe 30 decembrie, alaturi de alți inculpați, in dosarul privind casele naționalizate, edilul fiind acuzat de procurori…

- Nicolae Robu a venit cu explicații, astazi, in cadrul conferinței de presa de la Primaria Timișoara, legate de faptul ca strazile orașului riscau sa ramana fara in intuneric, in urmatoarele zile, din cauza datoriilor uriașe ale municipalitații catre furnizorul de electricitate Enel. Primarul Timișoarei…

- Maia Sandu nu crede in viitorul prosper al Republicii Moldova ca stat independent. Totodata, daca ar avea de ales intre unirea cu Romania sau integrarea in Uniunea Europeana, Sandu ar alege cea de-a doua optiune.

- Presedintele interimar al Partidului Social Democrat, Marcel Ciolacu, a declarat, miercuri seara, la finalul Comitetului Executiv National al partidului, ca ,,cel tarziu” pana pe 29 februarie va avea loc congresul PSD, care va fi unul ,,transparent si corect”: ,,Actuala conducere este una interimara.…

- Partidul Mișcarea Populara nu a reușit inca sa gaseasca candidatul potrivit care sa intre in „batalia” cu Nicolae Robu pentru funcția de primar al Timișoarei. Cornel Samartinean, liderul PMP Timiș, a anunțat, astazi, in cadrul unei conferințe de presa, ca in acest moment sunt analizate mai multe variante.…

- Primaria Timisoara a predat cladirea Palatului Culturii, locul unde isi desfasoara activitatea Opera Nationala si Teatrul National, catre firma care se va ocupa de reabilitarea fatadei. Evenimentul a fost marcat, conform obisnuintei, si de o ceremonie, in cadrul primarul Nicolae Robu a prezentat proiectul,…

- Nicolae Robu incearca sa se apere și susține ca nu din cauza Primariei Timișoara nu s-a mai putut organiza ediția din acest an a Timishort, cel mai mare festival de scurtmetraje din vestul țarii. Va reamintim ca organizatorii festivalului au anunțat, in aceasta saptamana, ca Timishort nu se mai ține…