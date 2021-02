Stiri pe aceeasi tema

- Fostul ministru al Sanatații, Nelu Tataru, propune ca pe viitor romanii sa se poata testa pentru COVID-19 in farmacii și, de asemenea, ca farmaciile sa devina centre de vaccinare, cum se intampla in alte țari. Propunerea avansata de fostul ministru, care acum este președintele Comisiei pentru sanatate…

- Nelu Tataru, fost ministru al Sanatații și actual președinte al Comisiei de sanatate din Camera Deputaților, catalogheaza drept ”o forțare” discuțiile din spațiul public cu privire la riscul de transmitere a coronavirusului pe care l-ar implica oferirea de marțișoare și flori la școala de 1 și 8…

- In urma alegerilor parlamentare din decembrie 2020, din cei 29 de deputați de București, patru sunt de la partidul lui Cioloș, adica de la PLUS. Una dintre noile „vedete” parlamentare ale lui Cioloș este deputata Diana Stoica. Aceasta a ajuns unul dintre cei trei secretari ai Comisiei pentru sanatate…