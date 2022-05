Stiri pe aceeasi tema

- Spirala scumpilor a prins Romania pe picior greșit: cu un deficit mare și fara posibilitatea de a acorda un sprijin consistent economiei. Nu ne permitem taieri de taxe și acordare de noi ajutoare, a spus joi guvernatorul BNR. El a remarcat ca au fost perioade de panica in randul consumatorilor, amintind…

- Mugur Isarescu a declarat, joi, in prezentarea raportului privind inflatia pe trimestrul 1 din 2022, ca de cativa ani cei care fac economii au fost penalizati. “BNR utilizeaza instrumentele, nu toate instrumentele pentru ca probabil ca mai avem in tescherea ceva pe care nu trebuie sa-l spunem publicului,…

- Guvernatorul BNR, Mugur Isarescu, a sustinut, astazi, o conferinta de prezentare a raportului trimestrial asupra inflatiei. El a spus ca Romania nu mai este pe primul loc in Uniunea Europeana in ceea ce privește inflația. Daca ne consoleaza cu ceva, avem vreo 7-8 țari inainte, a spus guvernatorul Bancii…

- Guvernatorul Bancii Naționale a Romaniei (BNR), Mugur Isarescu, a sfatuit, joi, romanii sa ramana calmi și ”sa mai bea cate un ceai de tei” in contextul ”agitației caracteristice perioadelor de criza”. ”Autoritațile asta trebuie sa transmita, mai calm.

- Inflația a ajuns la 13,8% in luna aprilie, potrivit Institutului Național de Statistica, mult peste așteptarile BNR, care estima ca inflația va ajunge la 12% la jumatatea anului. Inflația in aprilie a crescut cu aproape trei procente fața de luna martie, cand a fost 10,15%. In luna februarie, rata anuala…

- Petrolul, gazele naturale, cerealele, aurul și metalele vor influența inflația in viitorul apropiat. Marfurile au cel mai mare impact asupra inflației tocmai atunci cand inflația crește brusc, cel mai rau moment posibil din punctul de vedere al consumatorului. Pe termen lung, marfurile au un impact…

- In luna februarie 2022, comparativ cu luna februarie 2021, ”inflația industriala” a fost de 43,8%, de aproape 5 ori mai mare decat inflația la consumator – IPC (8,5%), a transmis ieri Institutul Național de Statisca, potrivit Hotnews. Pe piața interna, creșterea a fost de 57,6%, in timp ce indicele…

- „Preturile de consum in luna ianuarie 2022, comparativ cu luna decembrie 2021, au crescut cu 1,5%. Rata anuala a inflatiei in luna ianuarie 2022 comparativ cu luna ianuarie 2021 este 8,4%. Rata medie a preturilor de consum in ultimele 12 luni (ianuarie 2022 - februarie 2021) fata de precedentele 12…