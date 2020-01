Stiri pe aceeasi tema

- „Nu vad nimic de condamnat in faptul ca Moise a decis sa paraseasca tribuna din care comenta și sa intre pe teren / singurul lucru negativ este partizanatul politic (pe bani mulți) ascuns ipocrit de haina “jurnalistului independent”, a scris pe pagina sa de Facebook Ponta. Victor Ponta ii…

- Moise Guran a realizat joi ultima emisiune la Europa FM, el anunțand ca renunța definitiv la jurnalism pentru a urma o cale politica. A fost o ediție prelungita Romania in Direct, in care ascultatorii postului de radio au putut comenta gestul lui Moise Guran. Printre cei care au ținut sa-i transmita…

- Moise Guran a argumentat joi seara ca „s-au intamplat prea multe in acești cinci ani”, incercand astfel sa-și justifice trecerea de la meseria de ziarist la cariera de politician, dupa ce in 2015 afirma ca nu detesta nimic mai mult decat „un jurnalist care intra in politica”, conform Hotnews. Guran…

- Moise Guran a argumentat joi seara ca „s-au întâmplat prea multe în acești cinci ani”, în încercarea de a justifica trecerea de la meseria de ziarist la cariera de politician, dupa ce în 2015 afirma ca nu detesta nimic mai mult decât „un jurnalist…

- Moise Guran face joi ultima sa emisiune radio, una in care da sansa ascultatorilor sa-i adreseze orice intrebari vor. Evident ca majoritate intrebarilor, printre multe felicitari, s-au referit la intrarea sa in politica, in USR. Intrebat care este obiectivul sau politic, Guran a raspuns: "Voi…

- Moise Guran este aproape de o trecere in zona politica. Dan Barna, liderul USR, confirma ca exista discuții cu jurnalistul Europa FM pentru șefia campaniilor electorale din acest an, scrie HotNews.ro. Barna a confirmat ca exista discuții cu Moise Guran, dar și cu alte persoane din spațiul…

- Aflata in campanie pentru a l doilea tur de scrutin, Viorica Dancila a reușit sa ofere, vineri seara, o forma de imor involuntar, care a transformat fotografia postata de ea intr-un virala rapid. Viorica Dancila a vrut sa transmita ca susține Naționala de fotbal in meciul cu Suedia, doar ca in imagine…

- Initiativa face parte, de fapt, dintr-un proiect de design "Lights ON Romania", parte a unui festival al luminilor conceput la Cluj-Napoca si aflat la a doua editie. "In 2019 mesajul e mai actual decat oricand. In 2019 nevoia de dor e mai mare decat oricand. Mi-e Dor de Tine e poate cea mai frumoasa…