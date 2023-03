Stiri pe aceeasi tema

- Cosmin și Miruna din sezonul 6 au divorțat. Separarea a fost confirmata chiar de tanar, in cadrul galei Mireasa din 17 februarie 2023. Cateva zile mai tarziu, Cosmin și-a asumat noua relație.

- De curand, Miruna, fosta concurenta de la Mireasa, a postat un mesaj in mediul online, dupa ce fanii au criticat-o. Dupa ce a anunțat ca s-a desparțit de Cosmin, susținatorii au incercat sa afle mai multe detalii despre viața fostei concurente.

- Cosmin și Miruna de la Mireasa sezonul 6 au trecut prin clipe mai grele in ultima perioada, in special din cauza separarii. Insa pentru Cosmin, lucrurile par sa fie din ce in ce mai frumoase, dat fiind faptul ca, fanii ar fi dat un zvon cum ca acesta și-a refacut viața alaturi de o alta tanara.

- Andreea Gradinaru din sezonul 3 a reacționat dupa declarațiile facute de Miruna și Cosmin despre desparțirea lor. Ea a afirmat ca a trecut prin aceeași situație, doar ca nu a mai gasit mesajele, care au fost șterse.

- Cosmin a fost invitat la Mireasa: Capriciile iubirii pentru a vorbi despre desparțirea de Miruna. Doamna Adriana a avut și ea o intervenție telefonica, unde a facut o marturisrie neașteptata.

- Cosmin fost prezent in platoul Mireasa - Capriciile Iubirii și a facut primele declarații despre casnicia eșuata cu Miruna, dupa ce tanara a recunoscut ca l-a inșelat. Fostul concurent de la Mireasa se arata afectat inca de desparțire, dupa ce fosta lui soție a marturisit ca l-a cautat pe fostul iubit…

- Miruna s-a confruntat cu o problema dupa ce a lovit un stalp in casa Mireasa. Aceasta a fost ajutata de mai multe concurente, dar și de iubitul ei. Ea și Cosmin au planuri privind destinația de vacanța pentru sarbatorile de iarna.

- In ediția de astazi de la Mireasa - Capriciile iubirii, telespectatorii au aflat ca Miruna a renunțat la inelul oferit de Cosmin. Cei doi au avut mai multe probleme și și-au anunțat desparțirea in urma cu puțin timp. Familiile concurenților au intervenit pentru a-și spune parerea despre idila acestora.