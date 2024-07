Stiri pe aceeasi tema

- Mircea Geoana a fost invitatul lui George Buhnici, la podcastul IGDLCC, unde a vorbit și despre obiceiul politicienilor de a merge in SUA și a face fotografii cu liderii americani, in speranța ca asta le va asigura victoria in alegerile din Romania.Referitor la faptul ca Nicolae Ciuca a fost…

- Jocul din runda a doua a Superligii, U Cluj – FC Hermannstadt, programat pe data de 21 iulie va incepe la ora 19.00, nu la ora 18.30, așa cum era programat inițial. Liga Profesionista de Fotbal a modificat ora de start a meciului U Cluj – FC Hermannstadt.Emilian Hulubei, președintele AFAN considera…

- Cel mai des vehiculat nume in randul social-democraților a fost cel al lui Mircea Geoana, care in 2009 a și fost pe punctul de caștiga pentru PSD batalia prezidențiala cu Traian Basescu. In momentul de fața, potrivit surselor Realitatea Plus, este nesigur daca Ciolacu ar putea negocia cu Geoana. Actual…

- Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, a cerut la Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci (OSIM) inregistrarea marcii „MIRCEA GEOANA 2024 PRESEDINTE”, a relatat vineri, 5 iulie, news.ro.Potrivit site-ului OSIM, Mircea Geoana a depus pe 28 iunie doua solicitari de inregistrare a marcii „MIRCEA…

- Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, a transmis, luni, pe Facebook, un mesaj dupa ce a fost acuzat ca a plagiat teza sa de doctorat, susținuta in urma cu aproape 20 de ani. El leaga acuzațiile publicate de Press One de discuțiile din spațiul public despre o posibila candidatura a sa la…

- Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, este pe primul loc in topul increderii romanilor in personalitați politice, arata un sondaj realizat de INSCOP la comanda News.ro. Pe locul al doilea se afla Nicusor Dan, urmat de Marcel Ciolacu si de Nicolae Ciuca. In ce privește clasamentul notorietații,…

- Mircea Geoana, secretarul general adjunct al NATO, raspunde la ironia lui Marcel Ciolacu. Premierul comentase cartea lansata de secretarul general adjunct al NATO, afirmand ca a crezut ca „domnul Geoana se ocupa cu razboaiele, nu cu lansari de carti”. Tot Ciolacu s-a declarat convins ca Geoana va candida…

- Extinderea UE catre țarile din Europa Centrala și de Est acum douazeci de ani a provocat o deplasare puternica a resurselor industriale europene catre est. Confruntat cu intarzierea dezvoltarii mașinilor electrice de catre producatorii Batranul Continent, Estul Europei se indreapta acum spre Asia. Romania,…