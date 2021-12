Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Turismului, anunț despre tichetele de vacanța pentru bugetari. Ce se intampla cu voucherele pentru sectorul privat Proiectul de act normativ care prevede reluarea acordarii voucherelor de vacanta a fost pus pe circuitul de avizare chiar dupa prima intalnire cu industria de profil si sper ca…

- Proiectul de act normativ care prevede reluarea acordarii voucherelor de vacanta a fost pus pe circuitul de avizare chiar dupa prima intalnire cu industria de profil si sper ca saptamana aceasta sa fie adoptat, a declarat luni, 13 decembrie, ministrul Antreprenoriatului si Turismului, Constantin Daniel…

- „Un deziderat al acestui Guvern este reluarea acordarii voucherelor de vacanta si astazi, prin dezbaterea proiectului, facem un pas important pentru a-l duce la indeplinire. Masura s-a dovedit a fi benefica pe durata implementarii ei atat pentru salariati, carora li s-a oferit o noua ocazie sa isi redescopere…

- Ministerul Turismului anunta, joi seara, ca a fost pus in dezbatere dezbatere publica proiectul OUG care prevede reluarea acordarii voucherelor de vacanta. Potrivit documentului, acestea se vor acorda inclusiv in anul 2026, avand un rol important in combaterea efectelor pandemiei in sectorul de turism.…

- Ministerul Turismului anunta, joi seara, ca a fost pus in dezbatere dezbatere publica proiectul OUG care prevede reluarea acordarii voucherelor de vacanta. Potrivit documentului, acestea se vor acorda inclusiv in anul 2026, avand un rol important in combaterea efectelor pandemiei in sectorul de turism.…

- Deputatul PNL de Suceava Ioan Balan s-a adresat ministrului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului și i-a solicitat reluarea programului național de stimulare a turismului autohton prin acordarea de vouchere de vacanța pentru angajații din sectorul public incepand cu anul ...

- Deputatul PNL de Suceava, Ioan Balan, vrea reluarea programului național de stimulare a turismului autohton prin acordarea de vouchere de vacanța pentru angajații din sectorul public. Ioan Balan i-a transmis o intrebare pe aceasta tema ministrului economiei, antreprenoriatului și turismului in care…