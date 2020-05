Stiri pe aceeasi tema

- Compania aeriana low-cost Wizz Air a anuntat astazi ca este pregatita sa-si redeschida baza de la Timisoara incepand cu 1 mai 2020 si masurile aferente pentru sanatatea si binele pasagerilor pe parcursul procedurii de check-in si la bord.

- Comisarul european pentru transporturi, Adina Valean, anunța ca distanțarea sociala in aeroporturi și avioane este una dintre masurile care se vor pastra in vederea reluarii transportului aerian pentru calatori. Comisia Europeana va elabora o serie de ghiduri in acest sens. Adina Valean nu a putut preciza…

- Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, a declarat, joi, in sedinta de guvern, ca va propune Comitetului National pentru Situatii Speciale de Urgenta (CNSSU) ca, incepand de vineri, sa fie suspendate toate zborurile spre si dinspre tarile care se afla in "zona rosie".

- "Am avut astazi o discutie foarte buna cu domnul ministru Vela si vom veni in Comitetul Nationale pentru Situatii Speciale de Urgenta cu propunerea de a reglementa transportul international de persoane pentru ca el a fost reglementat printr-o hotarare a CNSSU pana la data de 31 martie. Vom prelungi…

- Aproximativ 1.500 de romani din strainatate au fost adusi in tara cu ajutorul zborurilor umanitare, pana in prezent, iar actiunile vor continua, mai ales ca foarte multe contracte sezoniere ale muncitorilor din agricultura se incheie, a declarat,...

- Transportatorul low-cost Wizz Air a anuntat luni ca isi suspenda cursele pe toate rutele dintre Romania si Italia ca urmare a deciziei autoritatilor romane de a interzice toate zborurile dintre cele doua tari intre 9 si 23 martie 2020 inclusiv.Anuntul vine dupa informarea de duminica referitoare…

