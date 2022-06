Stiri pe aceeasi tema

- Protestul sindicalistilor Sanitas continua in Piata Victoriei, unde acestia solicita reprezentantilor Guvernului rezolvarea inechitatilor salariale. Revendicarile sindicalistilor sunt: aplicarea corecta si in totalitate a prevederilor Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit…

- Alexandru Rafila a participat astazi la Consiliul ministerial EPSCO - Sectiunea sanatate, care se desfașoara la Luxemburg. Ministrul Sanatații a discutat și despre posibilitatea „renegocierii contractelor pentru vaccin, pentru a evita risipa și pentru a raspunde nevoilor reale de sanatate publica referitoare…

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, anunța ca in zilele urmatoare se va inființa oficial Agenția Naționala de Dezvoltare a Infrastructurii din Sanatate. Problema principala este, in opinia ministrului, atragerea unor oameni competenți in noua agenție. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Ministrul Sanatații, prof. dr. Alexandru Rafila, a prezentat membrilor Consiliului Național al Audiovizualului argumentele in sprijinul unei campanii referitoare la administrarea iodurii de potasiu exclusiv in cazul unui incident nuclear și numai la indicația autoritaților. In acest sens, ministrul…

- Deși specialiștii preconizeaza o criza alimentara, purtatorul de cuvant al Guvernului, Dan Carbunaru a declarat miercuri ca Romania detine suficiente stocuri de alimente, la acest moment nu exista nicio problema in acest sens.Romania se numara printre statele europene care au capacitatea, tara noastra…

- Valoarea normei de hrana alocata bolnavilor din spitalele publice va fi majorata, ceea ce va conduce si la o imbunatatire a calitatii acesteia. Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, afirma ca a purtat discutii cu oficialii Casei Nationale de Asigurari de Sanatate privind costul standard alocat hranei…

- Alexandru Rafila a anunțat ca, de saptamana viitoare, incepe distribuția pastilelor de iod. Ministrul Sanatații a precizat ce categorie de romani va primi iodura de potasiu, dar și faptul ca aceste pastile nu trebuie administrate preventiv, ci doar la recomandarea medicului de familie. Saptamana aceasta…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat sambata, 26 martie, ca sistemul sanitar din Romania nu intampina dificultati in gestionarea refugiaților veniti in Romania in contextul razboiului din Ucraina și a precizat ca sub o suta de ucraineni sunt internati, in acest moment, in spitalele din…