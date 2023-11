Ce spune ministrul Predoiu despre „rezolvarea” cazului de crimă de la Sibiu Ministrul de Interne, Catalin Predoiu, afirma ca ”rezolvarea” cazului de jaf urmat de crima de la Sibiu reprezinta ”un mesaj catre orice cetatean care si-ar pune in gand sa mai incalce legea, in felul acesta, atat de grav, cu speranta ca poate scapa prin fuga”. ”Vor fi prinsi oriunde merg, mai devreme sau mai tarziu”, arata Predoiu. Predoiu a declarat, luni, despre ancheta in cazul crimei de la Sibiu, ca s-a lucrat intens, intr-un colectiv extins, multumindu-le ”politistilor care au colaborat la rezolvarea acestui caz, inclusiv cooperare pe orizontala, aici, in tara, cu privire la alte institutii,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de Interne, Catalin Predoiu, afirma ca „rezolvarea” cazului de jaf urmat de crima de la Sibiu reprezinta „un mesaj catre orice cetatean care si-ar pune in gand sa mai incalce legea, in felul acesta, atat de grav, cu speranta ca poate scapa prin fuga”. „Vor fi prinsi oriunde merg, mai devreme…

- Reforma totala in Poliția Romana: Ministrul de Interne anunța ca numarul șefilor se va reduce drastic Reforma totala in Poliția Romana: Ministrul de Interne anunța ca numarul șefilor se va reduce drastic Catalin Predoiu, ministrul de Interne, anunța o reforma totala in Poliția Romana, astfel numarul…

- La nivel mondial, Romania se claseaza pe locul 31, potrivit Indexului Global al Pacii pentru 2023, un clasament al celor mai sigure state din lume. Raportul realizat de catre Institutul pentru Economie și Pace reprezinta o analiza a datelor axate și pe valoarea economica a unui stat, precum și pe dezvoltarea…

- Ministrul de Interne, Catalin Predoiu, spune ca Romania este una dintre cele mai sigure tari din Uniunea Europeana, el susținand ca oamenii de afaceri romani „nu platesc trei randuri de garzi 24 de ore din 24, ca sa fie protejati asa cum o fac altii din alte tari europene”, potrivit Agerpres. „Am stat…

- Ministrul de Interne, Adrian Efros, a explicat de ce se intampla situații cand traficul ilicit de țigari moldovenești este depistat pe teritoriul Romaniei, nu și al Republicii Moldova. „In schemele respective, in mare parte, sunt implicați foști angajați din Poliția de Frontiera”, a spus șeful MAI,…

- Ministrul de Interne, Catalin Predoiu, a declarat, duminica, faptul ca toate procedurile au fost respectate dupa exploziile produse la o statie GPL de la Crevedia si ca parerea sa este ca s-a evitat un dezastru urias. Politia si Parchetul fac acum verificari, a mentionat ministrul. Și premierul Marcel…

- Marcel Ciolacu a vorbit, joi, pentru prima data despre tragedia de la 2 Mai, unde un baiat drogat a intrat cu mașina intr-un grup de oameni și a ucis doi tineri. Premierul a spus ca i-a cerut ministrului de la Interne, Catalin Predoiu, „sa faca ordine de sus pana jos”. Cine sunt vinovatii pentru tragedia…

- Ministrul de Interne, Catalin Predoiu, a declarat miercuri, dupa intalnirea cu omologul austriac, Gerhard Karner, ca obiectivul sau a fost sa construiasca azi un inceput de colaborare, sa intoarca pagina in subiectul Schengen. El susține ca Austria nu are o problema cu Romania, precizand ca „politistii…