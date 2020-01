Stiri pe aceeasi tema

- Decizia privind majorarea varstei legale de pensionare trebuie foarte bine cantarita, pentru a da celor care doresc posibilitatea sa munceasca si dupa implinirea varstei de pensionare, dar si pentru a tine cont de o tendinta din societate, aceea de a munci cat mai putin, de a se pensiona cat mai devreme,…

- ​Ministrul muncii Violeta Alexandru susține ca "suntem departe de a lua o decizie", în ceea ce privește o posibila creștere a vârstei de pensioare la 70 de ani. Ministrul spune ca sunt analizate și tendințele la nivel european, urmând sa fie scoase în dezbatere publica…

- Prima solutie pentru criza demografica este cresterea infrastructurii de sprijinire a familiei, de genul creselor si gradinitelor apropiate de locurile de munca, infrastructura care sa faciliteze intoarcerea parintilor in activitatea profesionala dupa ce au copii, a declarat ministrul Muncii si Protectiei…

- Guvernul a aprobat, in sedinta de vineri seara, majorarea salariului minim brut de la 2.080 de lei la 2.230 de lei/ luna, incepand de la 1 ianuarie 2020, ceea ce reprezinta o crestere de 7,2 % fata de luna decembrie 2019. Tariful orar pentru un program complet de lucru de 167,333 ore va creste anul…

- Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, a anuntat ca in cadrul sedintei de Guvern a propus, printre altele, mentinerea sporurilor si indemnizatiilor la nivelul anului 2019 in proiectul privind modificarea OUG 114. "Am prezentat propunerile Ministerului Muncii si Protectiei Sociale pentru modificarea…

- Ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Violeta Alexandru, a transmis ca, in data de 11 decembrie, a cerut redactarea si a semnat un ordin prin care Agentia Nationala pentru Ocuparea fortei de Munca ANOFM , Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie Sociala ANPIS , Casa Nationala de Pensii sa aiba…

- Violeta Alexandru, noul ministrul al Muncii, a declarat, marți dimineața, ca vrea ca pensionarii și salariații sa știe din sursa sigura ca nu se vor taia pensii și salarii. Un obiectiv al mandatului este și reducerea structurilor Ministerului, pentru ca acesta sa fie „mai suplu". Violeta…