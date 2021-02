Ce spune ministrul Muncii despre pensiile speciale

Stiri pe aceeasi tema

- Raluca Turcan a declarat, intrebata cand vor fi eliminate pensiile speciale pentru alte categorii, ca la nivelul coalitiei este un grup de lucru pe pensiile speciale, iar Ministerul Muncii va pune la dispozitie cateva variante de abordare, insa actiunea in acest sens trebuie facuta prin lege, prin dezbatere…

- ​S-au votat aproape articolele proiectului legii bugetului de Comisiile reunite de buget-finanțe. Pe bugetul CNA au fost discuții ca nu ajung de funcționare. În ceea ce privește banii pentru pensiile speciale ale parlamentarilor, înca se afla în bugetele Senatului și Camerei Deputaților.…

- Senator Danut Bica: “PNL a fost singura forța politica care a votat impotriva introducerii pensiilor speciale”. Pensiile speciale pentru parlamentari au fost anulate! Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea prin care au fost eliminate pensiile speciale ale senatorilor și deputaților, adoptata…

- Pensiile speciale vor fi eliminate odata cu reformarea intregului sistem al pensiilor, iar decizia se afla in Parlament, a declarat Florin Cițu, prim ministrul Romaniei, la Digi24. „Am avut o lege privind eliminarea pensiilor speciale care a picat la Curtea Constitutionala. Deja sunt trei care au picat…

- Eliminarea pensiilor speciale ale parlamentarilor se va afla pe ordinea de zi a Birourilor permanente reunite ale Senatului si Camerei Deputatilor de marti, cel mai probabil urmand sa intre miercuri in plen, a anuntat vicepremierul Dan Barna. El a precizat ca tema pensiilor speciale a fost…

- „Noi pregatim acum bugetul pe anul 2021 și, in paralel, am demarat o masura de reforma importanta in domeniul pensiilor. Pe aceasta masura de reforma am realizat deja inceputul reevaluarii tuturor dosarelor de pensie, in condițiile in care, pentru o buna exemplificare, in Romania exista aproximativ…

- R. Turcan: Pensiile romanilor vor fi recalculate Foto: Arhiva. Pensiile românilor vor fi recalculate, iar, în aceasta perspectiva, ministrul muncii a anunțat astazi ca a dat startul procesului de evaluare a dosarelor. Analizarea celor aproape 5 milioane de dosare va dura aproximativ…

- Pensiile vor fi achitate anul viitor la domiciliu, in intervalul 1-15 al fiecarei luni – au convenit ieri Ministerul Muncii si reprezentantii institutiilor care colaboreaza pentru plata pensiilor. Ministrul de resort, Raluca Turcan, a cerut deja finantelor publice sa transmita in regim de urgenta, luni,…