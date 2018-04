Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit unui proiect inițiat de Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor, romanii din strainatate vor fi obligați sa justifice cu documente sumele de bani trimise in țara daca depașesc 1.000 de euro. Ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, sustine insa ca „nu trebuie sa aplicam…

- Romanii din strainatate vor fi obligati sa justifice cu documente sumele de bani trimise in tara daca depasesc 1.000 de euro, potrivit unui proiect initiat de Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor. „Nu cred ca Romania este ultima tara care nu a transpus aceasta prevedere si cred…

- Romania va analiza in detaliu structura deficitelor comerciale, iar acolo unde vor fi identificate decalaje provocate de subventii care incalca regulile concurentei loiale „ne vom adresa Comisiei Europene”, a declarat joi ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici. „O sa luam produs cu produs…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a declarat joi ca Romania nu se afla in situatia de a trece printr-o criza economica, iar tara noastra este dependenta in proportie de 80% de celelalte state din Uniunea Europeana. „In 2009 criza am creat-o noi ca tara. Nu cred ca Romania se afla…