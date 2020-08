Stiri pe aceeasi tema

- Cum arata declarația pe propria raspundere care le-ar putea fi ceruta elevilor la intrarea in scoala. Elevii ar putea fi primiți la școala doar cu declaratie pe proprie raspundere semnata de parinti, conform proiectului in care sunt cuprinse masurile de protecție ce se vor adopta in unitațile de invațamant…

- Cum arata declarația pe propria raspundere care le-ar putea fi ceruta elevilor la intrarea in scoala.Elevii ar putea fi primiți la școala doar cu declaratie pe proprie raspundere semnata de parinti, conform proiectului in care sunt cuprinse masurile de protecție ce se vor adopta in unitațile de invațamant…

- Elevii vor putea intra in școala doar cu declaratie pe proprie raspundere semnata de parinti, conform proiectului in care sunt cuprinse masurile de protecție care se vor adopta in unitațile de invațamant din 14 septembrie. Elevii și profesorii vor fi nevoiti sa poarte masca de protectie, atat la ore,…

- Nelu Tataru a precizat ca ordinul cu regulile sanitare pentru școli și gradinițe va putea fi emis doar daca Parlamentul adopta legea in baza caruia acesta poate fi dat. Intrebat despre declarația pe propria raspundere pe care ar trebui sa o semneze parinții, conform proiectului de ordin publicat…

- Ministrul Sanatatii a oferit o serie de clarificari cu privire la declaratia pe propria raspundere pe care parintii copiilor ce vor incepe scoala trebuie sa o semneze, sustinand ca este vorba de un triaj observational facut de parinti si adus la cunostinta profesorilor. "Exista un set de reguli…

- Parinții, obligați sa semneze o declarație pe proprie raspundere despre starea de sanatate a copiilor la intrarea in școala. Elevii vor intra in școala pe 14 septembrie doar daca parinții lor semneaza o declarație pe propria raspundere, altfel nu sunt primiți la ore, prevede ghidul cu normele sanitare…

- Potrivit Ghidului cu normele sanitare publicat de Ministerul Sanatații marți seara. elevii vor intra in școala doar daca parinții vor semna o declarație pe propria raspundere informeaza edupedu.ro . Documentul prevede: “Declarația condiționeaza primirea copilului in colectivitate la inceputul fiecarui…

- Elevii vor fi primiți in școali doar daca parinții lor semneaza o declarație pe propria raspundere, potrivit unui document publicat de Ministerul Sanatații, marți, scrie g4media.ro. Condiționarea accesului in școala pentru elevi apare in nota Declarației pe propria raspundere pentru parinți, publicata…